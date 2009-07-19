Помилованная королем Таиланда украинка во вторник вернется на родину

Гражданка Украины Виктория Мамонтова, которая была приговорена к смертной казни за хранение крупной партии наркотиков, но на этой неделе была помилована королем Таиланда Пхумипхоном Адульядетом, вернется на родину во вторник, 21 июля, сообщил консул Украины в Таиланде Константин Иващенко.

"Во вторник Виктория едет домой, это уже точно", - сказал консул. На момент освобождения срок заключения Мамонтовой после многочисленных общих амнистий составлял 16 лет. К этому времени украинская гражданка провела в таиландской тюрьме более восьми с половиной лет.

В день вылета бывшего заключенного в наручниках, но без ножных кандалов привозят в аэропорт на автомобиле иммиграционной полиции в сопровождении двух-трех полицейских. После регистрации и прохождения паспортного контроля с него снимают наручники и желают доброго пути. По словам Иващенко, именно эта процедура ожидает Мамонтову.

РИА новости