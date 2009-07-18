Кабмин увеличил уставный капитал “Укрэксимбанка” почти на миллиард

Кабинет министров на заседании 17 июля принял постановление “Об увеличении уставного капитала ОАО “Государственный экспортно-импортный банк Украины» и внесении изменений в его устав”.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

В соответствии с постановлением, уставный капитал “Укрэксимбанка” увеличен на сумму 999 млн. 999 тыс. 862 гривни путем выпуска новых акций существующей номинальной стоимости с сохранением в собственности государства 100 процентов таких акций.

В управлении подчеркнули, что реализация этого постановления позволит банку принимать участие в масштабных инвестиционных программах и проектах, направленных на экономическое развитие Украины, а также увеличивать привлечение кредитных ресурсов от международных финансовых организаций и иностранных банков.