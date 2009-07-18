Разрушены 7 братских могил Великой отечественной войны

В поселке городского типа Опошне Зиньковского района Полтавской области разрушены и разграблены 7 братских могил.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Полтавской области.

По их данным, с мая по июнь текущего года в Опошне разрушены и ограблены 7 братских могил, отнесенных к историческим объектам, обнаруженных и восстановленных в течение 1984-2004 годов Опошнянским поселковым советом. Сейчас в умышленном незаконном разрушении памятников культурного наследия подозревается председатель правления иcторико-поисковой общественной организации «Історична Полтавщина».

«Информацию о проведении незаконного раскапывания братской могилы советских воинов, похороненных на этом месте в 1943 году, на ул. Агропунктовской, я получил от поселкового председателя. В тот же день жители ул. Ватутина сообщили о разрушении одиночной и братской могилы воинов, погибших во время освобождения Опошни. Впоследствии, в процессе проведения соответствующих проверок было выяснено, что в результате незаконных действий членов организации «Історична Полтавщина», кроме вышеназванных объектов культурного наследия, была разрушена братская могила двух воинов на поселковом кладбище, расположенном по ул. Глинской», - сообщил начальник Опошнянского отделения милиции Николай ХОМЕНКО.

По его словам, оправдывая свои действия, члены историко-поисковой организации утверждали, что раскапывали только заброшенные, заваленные мусором могилы и делали «крайне важное» для общества дело. Теоретически, члены общественной организации работали ради воплощения в жизнь благородной цели – создания мемориала межрайонного значения, отметили в ЦОС.

Доктор исторических наук, директор Института керамологии - отделения Института народоведения НАН Украины Олесь ПОШИВАЙЛО отметил, что в составе организации «Історична Полтавщина» нет ни одного специалиста по археологическим исследованиям.

В рамках досудебного расследования уголовного дела сотрудники Зиньковского райотдела милиции изъяли из домохозяйства председателя правления историко-поисковой организации металлодетектор и археологические находки: антикварные монеты (времен царской России и послевоенной эпохи), нагрудные знаки «Гвардия», обручальные кольца, крестики, пуговицы, а также запалы и боевую гранату времен Великой Отечественной войны.

Граната послужила основанием для возбуждения уголовного дела по совокупности преступлений, совершенных председателем организации «Історична Полтавщина», по ч. 1 ст. 298 (уничтожение, разрушение или повреждение достопримечательностей) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами) Уголовного кодекса Украины.