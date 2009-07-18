Прокуратура вернула государству незаконно проданный санаторий

Прокуратура Николаевской области осуществила меры по защите права государственной собственности на целостный имущественный комплекс межхозяйственного кооперативно-государственного санатория «Бугские пороги».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, по результатам проведенной проверки установлено незаконное отчуждение указанного санатория, расположенного на землях оздоровительного назначения площадью 7 га, вопреки установленному порядку реализации имущества, которое находится в налоговом залоге.

По иску прокуратуры области Хозяйственный суд Николаевской области признал недействительным заключенный между Первомайской объединенной государственной налоговой инспекцией и фермерским хозяйством «Золотая рыбка» договор купли-продажи этого санатория, поскольку отсутствует согласия государства на его реализацию.