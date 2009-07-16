16 новых территорий можно объявить заповедными в Винницкой области

В Винницкой области 16 новых территорий планируют объявить заповедными.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила помощник председателя Винницкой облгосадминистрации Ирина КОШЕЛЬНИК.

По ее словам, также в регионе планируется создать три природных парка, в том числе национальный.

И.КОШЕЛЬНИК подчеркнула, что глава Винницкой облгосадминистрации Александр ДОМБРОВСКИЙ настаивает на жесткой необходимости развития природо-охранного фонда и земель историко-культурного назначения края.

16 природо-охранных проектов местного значения общей площадью 600 га уже готовы к реализации, осталось только получить согласие депутатов на ближайшем заседании сессии облсовета.

Также на территории региона, в Чечельницком районе, будет создан национальный природный парк «Кармелюкове Поділля» и региональный ландшафтный парк «Середнє Побужжя», также предусматривается реализация общего молдовско-українского экологического проекта «Днестр», в который войдут новые ботанические заказники «Лядівський» і «Нагорянський».

Как отмечают в Управлении охраны окружающей среды в Винницкой области, Президент своим указом поддержал инициативу по созданию национального парка, но этот вопрос не выносится на заседание правительства.

В свою очередь, губернатор Винницкой области требует от профильных управлений четкой концепции последующего развития национальной экологической сети, для чего, по его мнению, необходимо провести полную инвентаризацию участков, потенциально пригодных для объявления их заповедными.

И.КОШЕЛЬНИК также сообщила, что сегодня в области полным ходом идет процесс установления границ существующих природоохранных территорий. Для этого из областного бюджета было выделено 900 тыс. грн. По ее словам, руководитель области ставит задание полностью завершить эту работу до 2010 года.

Справка УНИАН. В Винницкой области насчитывается 344 территории и объекты природно-охранного фонда общей площадью 27,6 тыс. га. В 2008 году в заповедные зоны включили свыше 3 тыс. га, в 2009 – около 200 га («Лядівський» и «Нагорянський» заказники в Могилів-Подільському районі).