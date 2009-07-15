В Украине мало документов о депортации крымских татар

Служба безопасности Украины будет просить Россию, Узбекистан и другие страны бывшего СССР предоставить архивные материалы относительно незаконного выселения в 1944 году крымских татар и других народов, которые проживали на территории Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Департамента архивного обеспечения СБУ Владимир ВЯТРОВИЧ на заседании круглого стола в СБУ, посвященном этой теме.

По его словам, в рамках проведения СБУ доследственной проверки фактов незаконного выселения крымских татар выяснилось, что в Украине хранится немного документов по этой теме. Он объяснил, что до 1954 года Крым был в составе России и поэтому большая часть архивных материалов хранится в РФ. Также архивные материалы по данному вопросу есть в Узбекистане, Казахстане, куда переселяли крымских татар.

В.ВЯТРОВИЧ сообщил, что Украина будет инициировать подписание соглашений с этими странами о предоставлении архивных данных, в первую очередь с Россией.

Он также заметил, что СБУ уже обращалась и будет обращаться в будущем по этому вопросу к своим коллегам из ФСБ России. «Я думаю, сотрудничество будет налажено», - сказал В.ВЯТРОВИЧ.

В свою очередь, заместитель председателя СБУ Николай ГЕРАСИМЕНКО прогнозирует, что служба будет работать над этим вопросом длительное время и, возможно, не один год. Он выразил надежду, что историки и неправительственные организации помогут СБУ. По его словам, только после того как будет собрана достаточная доказательная база, СБУ даст правовую оценку событиям 1944 года.

При этом Н.ГЕРАСИМЕНКО подчеркнул, что в вопросе незаконного выселения крымских татар нет никакой политики. В частности, он отметил, что речь не идет о выдвижении претензий или обвинений кому-либо, в том числе и РФ. Он отметил, что сегодня очень важно установить историческую справедливость в вопросе выселения крымских татар.

Присутствующий на заседании круглого стола председатель Меджлиса крымских татар Мустафа ДЖЕМИЛЕВ выразил благодарность руководству Украины и, в первую очередь Президенту Виктору ЮЩЕНКО, за решение провести расследование фактов незаконного выселения крымских татар с территории Крыма.

«Мы считаем, что все преступления по выселению нужно расценивать как геноцид против крымско-татарского народа», - сказал М.ДЖЕМИЛЕВ.