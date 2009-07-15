В Киеве арестовали подозреваемых в убийстве в лифте

Работниками Главного управления МВД Украины в г. Киеве и Департамента уголовного розыска МВД Украины арестован посредник и непосредственный исполнитель, которые обоснованно подозреваются в убийстве гражданина З., совершенном 5 июня 2009 года в лифтовой кабине в жилом доме по ул. Б.Хмельницкого.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве, следствием установлено, что как потерпевший, так и арестованные, ранее входили в состав организованного преступного формирования, которое действовало на протяжении 1990-х годов на территории Киева. Мотивом для совершения убийства стало желание подозреваемого перераспределить имущество и земельные участки, которые были в собственности потерпевшего.

Для совершения преступления подозреваемый через посредника нанял человека, который выполнил заказ особо опасным способом, угрожавшем жизни других людей, – применив радиоуправляемое взрывное устройство, которое находилось в лифтовой кабине.

В настоящее время милиция принимает активные меры для установления заказчика этого резонансного преступления.

Как сообщал УНИАН, взрыв, в результате которого погиб мужчина, 1964 года рождения, произошел 5 июня около 15.30 в лифте жилого дома по улице Богдана Хмельницкого, 57.

Взрыв произошел между вторым и третьим этажами. Была повреждена не только шахта лифта, но и перила на лестнице между этажами.

6 июня сотрудники киевской милиции возбудили по этому факту уголовное дело. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Экспертами установлено, что в лифте, в котором находился погибший, сработало самодельное взрывное устройство, вмонтированное в переговорное аварийное средство связи.