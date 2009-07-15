В БЮТ советуют предпринимателям создавать системные организации

Народный депутат Украины (БЮТ), глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательству Наталия КОРОЛЕВСКАЯ выступает за создание саморегулирующих организаций в украинском бизнесе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам сегодня во время брифинга.

По словам депутата, это даст возможность предприятиям отстаивать свои интересы «не в одиночку», а в системных организациях, которые будут иметь ряд функций государственного контроля. Кроме того, создание таких организаций будет способствовать формированию ответственности бизнеса перед потребителем и государством, считает депутат.

Например, в рамках создания зон свободной торговли бизнес должен дать заказ по тем привилегиям, которые необходимо отстаивать для своей страны в ВТО. Для этого необходима четкая система деятельности саморегулирующих организаций, которые бы делегировали интересы бизнеса, отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее мнению, что сегодня госконтроль является достаточно дорогим и неэффективным методом контроля. «Он больше имеет репрессивные механизмы, чем механизмы создания бизнес-климата», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Среди недостатков саморегулирующих организаций Н. КОРОЛЕВСКАЯ называет барьеры для конкуренции внутри бизнеса. «Если организации получают ряд регулирующих функций со стороны государства, они могут тем самым выстраивать дополнительный барьер (в добросовестной конкуренции – УНИАН). Также есть угроза коррумпированности саморегулирующих организаций.

При этом Н.КОРОЛЕВСКАЯ не исключает возможных трудностей при введении нормы о саморегулирующих организациях. «Я понимаю, что будет очень сложно забрать часть функций у чиновника и передать их саморегулирующей организации», - отметила депутат, добавив, что в Украине уже были попытки создать "карманные" саморегулирующие организации.