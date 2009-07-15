У Черновецкого говорят: не дай Бог, что-то случится с этими тарифами...
КГГА подала апелляцию
|Василий ЯСТРУБИНСКИЙ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Главного управления по вопросам ценовой политики КГГА Василий ЯСТРУБИНСКИЙ сегодня на пресс-конференции.
«Такое решение состоялось. Суд в обеспечение судебного иска приостановил действие тарифов с 6 числа (июля). Вместе с тем, мы подали апелляцию, потому что считаем это несправедливым и неправильным, и ожидаем ближайшего рассмотрения этого вопроса. Думаю, что это будет на этой неделе», - сказал он.
Вместе с тем В.ЯСТРУБИНСКИЙ отметил, что «не дай Бог, что-то случится с этими тарифами, я не хочу предвидеть, что случится с жилищно-коммунальным хозяйством в Киеве. Потому что при отсутствии средств в городском бюджете это хозяйство вряд ли сможет хоть как-то работать».
Как сообщалось, 6 июля т.г. Шевченковский районный суд Киева приостановил действие распоряжений Киевской городской государственной администрации №516, 517, 518, 519 и 520 от 29 апреля о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения и на коммунальные услуги для юридических лиц с 1 июня 2009 г.
Действие распоряжений приостановлено на время рассмотрения дела по сути.