У Черновецкого говорят: не дай Бог, что-то случится с этими тарифами...

Киевская городская государственная администрация подала апелляцию на решение Шевченковского районного суда от 6 июля, которым он приостановил действие повышенных с 1 июня тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Главного управления по вопросам ценовой политики КГГА Василий ЯСТРУБИНСКИЙ сегодня на пресс-конференции.

«Такое решение состоялось. Суд в обеспечение судебного иска приостановил действие тарифов с 6 числа (июля). Вместе с тем, мы подали апелляцию, потому что считаем это несправедливым и неправильным, и ожидаем ближайшего рассмотрения этого вопроса. Думаю, что это будет на этой неделе», - сказал он.

Вместе с тем В.ЯСТРУБИНСКИЙ отметил, что «не дай Бог, что-то случится с этими тарифами, я не хочу предвидеть, что случится с жилищно-коммунальным хозяйством в Киеве. Потому что при отсутствии средств в городском бюджете это хозяйство вряд ли сможет хоть как-то работать».

Как сообщалось, 6 июля т.г. Шевченковский районный суд Киева приостановил действие распоряжений Киевской городской государственной администрации №516, 517, 518, 519 и 520 от 29 апреля о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения и на коммунальные услуги для юридических лиц с 1 июня 2009 г.

Действие распоряжений приостановлено на время рассмотрения дела по сути.