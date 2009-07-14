В Китае запретили лечить интернет-зависимость электрическим током

Министерство здравоохранения Китая признало лечение интернет-зависимости с помощью электросудорожной терапии (ЭСТ) небезопасным, сообщает China Daily. Руководство китайского Минздрава рекомендовало лечебным учреждениям отказаться от использования этого метода.

13 июля Министерство здравоохранения Китая опубликовало на своем сайте сообщение о том, что эффективность применения ЭСТ для лечения интернет-зависимости у подростков не нашла клинического подтверждения. Одним из активных пропагандистов этого метода является основатель клиники для душевнобольных в провинции Шаньдун. Руководству медучреждения было предписано прекратить использование данной методики.

По словам автора метода, электросудорожная терапия использовалась на одном из этапов четырехмесячной программы избавления от болезненного пристрастия к компьютеру. В этой больнице такую программу прошли почти три тысячи подростков.

Помещая ребенка в клинику, родители или опекуны подписывали согласие на проведение ЭСТ и вносили ежемесячную плату в размере 6 000 юаней (около 878 долларов).

По опубликованным ранее сообщениям самих пациентов, они получали сеанс ЭСТ за нарушение одного из 86 правил внутреннего распорядка клиники. Пациентам медучреждения запрещалось есть шоколад, запираться в туалете, принимать лекарства перед едой, сидеть в кресле главврача и говорить о чем-либо кроме преодоления своей зависимости.

Медпортал.ру