В ДТП в Крыму погибли два человека

Два человека погибли и трое травмированы в результате аварии с участием мотоцикла и двух автомобилей на автодороге Армянск – Симферополь в Крыму.

Водитель мотоцикла Yamaha, выполняя обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Jeep Cherokee Limited. В результате этого водитель автомобиля не справился с управлением, Jeep столкнулся с автомобилем Toyota, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в автономии.

По данным спасателей, в аварии погибли водитель и пассажир «Тойоты», доставлены в больницу пострадавшие водитель и пассажирка джипа, а также мотоциклист.