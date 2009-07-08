Партия регионов извинилась перед мэром Одессы

Сопредседатель фракции Партии регионов в Одесском городском совете Александр КРАВЕЦ принес от имени фракции публичные извинения городскому председателю Эдуарду ГУРВИЦУ за распространяемые депутатом-«регионалом» Алексеем ГОНЧАРЕНКО наветы в его адрес.

Как передает корреспондент УНИАН, он извинился после представления итогов проверки постоянной депутатской комиссии по коммунальной собственности относительно заявлений А.ГОНЧАРЕНКО по поводу якобы неуплаты мэром Одессы аренды жилья.

Распространяемые в СМИ заявления А.ГОНЧАРЕНКО по поводу неуплаты аренды жилья полностью безосновательны, сказал он. Это недопустимо, подчеркнул А.КРАВЕЦ, когда распространяются «совершенно непроверенные сведения, да еще в хамской форме».

Выступая в горсовете, председатель депутатской комиссии по коммунальной собственности Одесского горсовета Алексей КОСЬМИН уточнил, что «членами постоянной комиссии по коммунальной собственности установлено в ходе проверки, что за мэром не имеется долга ни по арендной плате за помещения в Доме приемов горсовета, где проживает городской председатель Эдуард ГУРВИЦ, ни по оплате жилищно-коммунальных услуг».

Э.ГУРВИЦ платит за услуги и аренду вовремя и в полном объеме, добавил он. В частности, «с марта 2005 года, когда мэр там поселился, уплачено свыше 155 тыс. грн, в том числе 82 тыс. 285 грн. составила арендная плата, 39 тыс. 161 грн.- за теплоснабжение, 26 тыс. 428 грн. - за электроэнергию и свыше 1 тыс. грн. – за землю», сказал А.КОСЬМИН.