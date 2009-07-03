Генпрокуратура уже ищет Лозинского

Следователи Генеральной прокуратуры Украины предпринимают меры для задержания Виктора ЛОЗИНСКОГО после лишения его сегодня Верховной Радой полномочий народного депутата.

Об этом УНИАН сообщил начальник Главного управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Петр КОВАЛЬ.

"Проводятся следственные действия, принимаются меры к его задержанию", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 июля, Верховная Рада приняла постановление о прекращении депутатских полномочий В.ЛОЗИНСКОГО, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений, повлекших смерть человека в Голованевском районе Кировоградской области.

За данное решение проголосовали 415 народных депутатов из 444, зарегистрированных в сессионном зале.