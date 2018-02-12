Человечность или "зрада"?: соболезнование Климкина жертвам катастрофы Ан-148 возмутило соцсети

Некоторые пользователи обвинили министра иностранных дел в государственной измене за сочувствие россиянам.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе самолета Ан-148 в России. Соответствующее заявление министра в Twitter разделило украинских пользователей: если одни его поддержали, другие – обвинили в непатриотизме и неуважении к жертвам российской агрессии.

Возмущенные пользователи, в частности, указывали на отсутствие «сочувствия» со стороны российского МИД к украинцам, которые погибли на Донбассе, а также на кровавую российскую кампанию в Сирии.

Некоторые также указывали на отсутствие у Климкина заявлений относительно соболезнования погибшим в АТО.

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Отдельные пользователи из-за заявления даже обвинили министра в государственной измене.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля, в Подмосковье разбился пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии».

На борту самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Орск, находились 71 человек (65 пассажиров, в том числе трое детей, и шесть членов экипажа). В результате авиакатастрофы никто не выжил.