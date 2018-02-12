Что известно о падении Ан-148 в Подмосковье: версии, разговор диспетчеров, фото и видео с места катастрофы

Самолет Ан-148 исчез с радаров через две минуты после взлета, в результате авиакатастрофы никто не выжил.

11 февраля, в 13:24 по Киеву, в Подмосковье разбился пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии». На борту самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Орск, находился 71 человек (65 пассажиров, в том числе трое детей, и шесть членов экипажа).

Самолет Ан-148 исчез с радаров через две минуты после взлета, в результате авиакатастрофы никто не выжил.

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В МИД Украины сообщили, что граждан Украины не было на борту Ан-148. Согласно обнародованному МЧС РФ списку погибших, на борту находились два иностранных гражданина – швейцарец и азербайджанец.

Через несколько часов после катастрофы в СМИ появилась информация о том, что на месте происшествия найдены обломки другого воздушного судна, вероятно, вертолета, который мог принадлежать "Почте России". Однако представители почты отрицают то, что имеют отношение к катастрофе.

Видео с места катастрофы (телеканал 360)

Следователи СК РФ рассматривают несколько версий катастрофы, среди них - погодные условия, человеческий фактор и неисправность воздушного судна. Сейчас следственные действия по делу проводятся в трех регионах России - Московской, Оренбургской и Саратовской областях.

По информации источника РБК, Двигатели Ан-148 работали вплоть до столкновения с землей, разрушение судна произошло от удара о землю. По его словам, на месте аварии образовалась воронка глубиной два с половиной метра. Как добавил собеседник, «осмотр двигателя и элементов механизмов крыла позволяет сделать вывод, что самолет не разрушился в воздухе», в качестве причины катастрофы самолета рассматривается версия теракта. При этом, по словам собеседника, она вряд ли станет приоритетной - эксперты-взрывотехники, которые осмотрели обломки самолета, не нашли на них следов взрывчатого вещества.

Как пишет другое российское издание Коммерсантъ, основными версиями являются падения, возгорания в двигателе, обледенение, неисправность датчика скорости и ошибка пилотирования. По словам собеседников издания, рейс 6W703 Москва-Орск должен был, согласно расписанию, вылететь в 14.00 по местному времени, но оторвался от земли лишь в 14.24 по московскому времени.

На обнародованном изданием LiveATC.net аудиозаписи переговоров диспетчеров слышно, как они сообщают друг другу, что не могут выйти на связь с пассажирским лайнером "Саратовских авиалиний" Ан-148, вылетевшим из аэропорта "Домодедово" и выполнявшим рейс 6W703 Москва-Орск.

На 29-й минуте один из диспетчеров говорит, что этот самолет не отвечает. На моменте 29:46 слышно, как он призывает выйти пилотов этого лайнера на связь. "703-й, он нам не отвечает, - заявил он коллегам. - Саратов-703, отвечай <...> (неразборчиво)! Саратов-703, <...> отвечай! В курсе, что Саратов-703 Москва зовет и зовет?". После этого другой диспетчер (на 30:15) сказал: "703, ответьте Шереметьево!".