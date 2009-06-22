Аграрный фонд к 1 июля соберет около 1 млрд грн на закупку зерна

Аграрный фонд Украины к 1 июля сможет сконцентрировать около 1 млрд. гривен на закупку зерна нового урожая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в пятницу в ходе всеукраинского совещания по подготовке к уборке зерновых сообщил министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК. Совещание прошло на базе Государственного опытного хозяйства «Асканийское» (с. Тавричанка Каховского района Херсонской области).

«Сейчас на счетах фонда есть 750 млн. грн. Средства продолжат поступать и к началу маркетингового года, то есть к 1 июля у фонда будет 1 млрд грн», - сказал министр.

В то же время по его словам, эти средства можно будет сконцентрировать только в случае возвращения к 1 июля 205 млн. грн., полученных сельхозпроизводителями под залог зерна урожая 2008 г.

«56 предприятий должны 205 млн. грн. Это не бедняки и не середняки. У них есть средства», - сказал министр.

Он также поручил главам управлений АПК в областях активизировать работу с этими должниками.

Как отметил министр, стартовая цена пшеницы 3 класса нового урожая при закупках Аграрным фондом составит около 1250 грн. за тонну.