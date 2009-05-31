В Москве умер известный актер Вячеслав Невинный (фото)

В Москве на 75-м году жизни скончался известный российский актер Вячеслав Невинный.

Как сообщила ИТАР-ТАСС вдова актера Нина Ивановна, Невинный умер примерно в 16:30 по московскому времени в своей квартире на Тверской улице, дом 8. Место и время похорон будет определено 1 июня.

"Слава очень давно болел, у него была тяжелая форма диабета, но все равно его смерть стала для всех нас полной неожиданностью", - сказала она.

В 1955 году В.Невинный поступил в школу-студию МХАТа, а по ее окончании в 1959 году стал актером МХАТа.

За свою карьеру снялся более чем в 60 фильмах, в том числе в таких как "Председатель", "Берегись автомобиля", "Руслан и Людмила", "Не может быть", "Гараж", "За спичками", "Мертвые души", "Гостья из будущего", "Небеса обетованные".