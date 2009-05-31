Взрыв в Донецкой области: пострадали двое детей

Вчера в 18.10 в селе Московское Шахтерского района Донецкой области на дачном участке в результате взрыва неизвестного предмета пострадали 2 детей, 1996 и 1998 годов рождения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, дети с травмами разной степени тяжести были госпитализированы в Донецкую областную клиническую травматологическую больницу.

Правоохранительными органами проводится расследование. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.