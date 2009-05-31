Киев вынужденно празднует свой день «под патронатом Черновецкого»

Сегодня в Киеве на Крещатике продолжаются массовые гуляния, посвященные празднованию Дня столицы и Дня города.

Как сообщили УНИАН представители правоохранительных органов, в мероприятиях принимают участие около 6 тысяч киевлян и гостей столицы.

Правоохранительные органы работают в усиленном режиме, обеспечивая общественный порядок. «На данный момент пока никаких инцидентов не зарегистрировано», - сказал один из милиционеров.

Транспортное движение перекрыто вдоль улицы Крещатик, начиная от Майдана Независимости и до Бессарабского рынка. Вдоль центральной улицы столицы по обе стороны установлены торговые палатки по продаже различных украинских сувениров, изделий из глины, льна и дерева, а также там проходят мастер-классы резьбы по дереву.

Продажа сувениров также осуществляется в палатках Блока Леонида Черновецкого.

«Боже упаси! Я не имею никакого отношения к Блоку Черновецкого. Нас просто поставили перед фактом и предоставили такие палатки. Знаете, иногда даже подходят люди и просят какие-то ленточки, а не товаром интересуются», - сказала корреспонденту УНИАН одна из мастеров рукоделия.

На Крещатике установлены две сцены: на Майдане Независимости, где сегодня вечером должен состояться молодежный концерт; и поменьше – на крыльце здания Киевской городской государственной администрации.

Вверху над сценой на Майдане Независимости надпись: «Под патронатом мэра Киева Леонида Черновецкого».

Как сообщал УНИАН, в соответствии с решением столичной мэрии от 21 мая, начиная с 25 мая на Майдане Незалежности в столице и вблизи учебных заведений запрещена установка любых малых агитационных архитектурных форм.

По словам начальника Главного управления МВД Украины в г. Киеве Виталия ЯРЕМЫ, инициаторами принятия такого решения была не только Киевская горгосадминистрация, но и столичная милиция. Он отметил, что вследствие установления политическими или общественными организациями малых архитектурных форм портится внешний вид центра Киева, а также это способствует распространению антисанитарии.

Начальник киевского Главка милиции заверил, что милиция будет придерживаться данного распоряжения, и в случае, если кто-либо будет пытаться нарушить установленный запрет, соответствующим образом будет реагировать. Если при этом сотрудникам милиции будет оказываться сопротивление, виновные будут привлекаться к ответственности, которая предусматривает или административный штраф, или административный арест до 15 суток.