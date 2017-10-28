Одесских патрульных заподозрили в сокрытии ДТП с участием служебных авто

В Одессе прокуратура расследует возможное сокрытие должностными лицами патрульной полиции Одессы фактов ДТП с участием служебных автомобилей.

Как сообщил УНИАН представитель прокуратуры области, в настоящее время проверяется заявление гражданина, в котором изложена информация о возможном сокрытии должностными лицами патрульной полиции Одессы фактов дорожно-транспортных происшествии, совершенных на служебных автомобилях Toyota Prius.

В прокуратуре пояснили, что открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью и служебным положением).

В ходе следствия проверяется информация заявителя о том, что в течение 2016-2017 годов было совершено большое количество дорожно-транспортных происшествий с участием служебных автомобилей патрульной полиции по вине патрульных полицейских, находившихся при исполнении служебных обязанностей. При этом якобы не было проведено денежное взыскание с виновных за причиненный вред, что нанесло госбюджету значительный материальный ущерб.

По информации, предоставленной Управлением патрульной полицией (УПП) Одессы, в течение 2016-2017 годов в результате ДТП повреждено 69 служебных автомобилей марки Toyota Prius, участниками которых являются более 100 патрульных. Вместе с тем, к предусмотренной законом ответственности привлечено лишь 34 должностных лица. Последствия аварий частично устранены путем восстановления 41 автомобиля.

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По состоянию на настоящее время, на автомобильной стоянке на территории УПП Одессы находится 19 служебных автомобилей, пострадавших в результате ДТП.

Сейчас устанавливается точное количество ДТП и поврежденных автомобилей. Предполагается, что информация, предоставленная УПП, имеет разногласия, что может свидетельствовать о ее недостоверности, и количество поврежденных автомобилей значительно больше.

Гражданин, обратившийся в прокуратуру, утверждает: руководство Управления патрульной полиции Одессы, используя свои служебные полномочия и связанные с ними возможности, с целью сокрытия преступлений, умышленно покрывает полицейских, ставших виновными в совершении ДТП, и повреждения государственных автотранспортных средств, не принимая мер по возмещению миллионных убытков.

Для подтверждения или опровержения указанной информации прокуратура обратилась в суд за разрешением об осмотре помещений, стоянок и другой территории, занимаемых Управлением патрульной полиции Одессы.

В прокуратуре уточнили, что накануне суд удовлетворил это ходатайство.