В Харькове около 100 автомобилистов требовали наказать патрульных за ДТП с 2 жертвами

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции собрались на площади Свободы, 4 возле главного корпуса Харьковского национального университета им. В.Каразина.

Члены харьковских автоклубов убеждены, что виновниками ДТП, которое произошло 10 июля на улице Сумской и в результате которой погибли 18-летняя девушка и 28-летний мужчина, являются именно сотрудники патрульной полиции.

Участники акции отмечают, что сегодняшняя акция протеста - “это генеральная репетиция проведения пикета, который будет в пятницу или в субботу”.

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“Мы хотим, чтобы правосудие действовало в рамках закона, не прикрывало своих, и виновники понесли наказание”, - сказал знакомый погибшего супруги Дмитрий Малеев.

На акцию протеста пришла мать погибшей девушки Елена Протасова и старший брат погибшего мужа Олег Ананьев.

“Самая главная цель — наказать виновников. Чтобы это не осталось так. Потому что весь город заполнен этим беспорядком. Сегодня, когда мы были в морге, привезли еще одного парня, которого сегодня утром сбила полицейская машина. Он был моложе моей дочери. Наказать виновников. Мы сделаем все возможное”, - сказала женщина.

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Автомобилисты выстроили около 50 своих автомобилей напротив корпуса университета.

Люди выражают готовность к более решительным действиям, в частности, к перекрытию автомагистралей и массовых пикетов возле административных зданий органов власти.

Напомним, 10 июля в Харькове на перекрестке произошло столкновение автомобиля "Тойота Приус" патрульной службы с автомобилем "Москвич-2141". По предварительной информации прокуратуры, "Москвич" двигался на зеленый свет светофора. После столкновения "Москвич" поменял направление движения и столкнулся с автомобилем "Саманд". В результате ДТП двое пассажиров "Москвича" (муж и жена) погибли. Водитель "Москвича", двое патрульных, а также водитель и пассажир "Саманда" получили телесные повреждения. По факту ДТП начато уголовное производство. Проверяется информация, были на патрульном авто включены спецмаячки.