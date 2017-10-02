В Харьковской области на взятке задержали государственного исполнителя

В Харьковской области на взятке в почти 80 тыс. грн задержали государственного исполнителя.

Читайте такжеСудью, которого поймали на взятке в Киевской области, разрешили держать под стражейКак сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, сегодня, 2 октября, задержали одного из сотрудников Управления государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в области.

Служащий был задержан во время передачи ему очередного транша в размере 78,6 тыс. грн. По предварительным данным, общая сумма неправомерной выгоды составляет почти 200 тыс. грн.

Известно, что за эти деньги государственный исполнитель пообещал выставить арестованную квартиру на торги в оговоренный срок и предоставить гражданину преимущество при покупке этого имущества.

Досудебное расследование проводится прокуратурой области по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды). Продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства дела.