Умеров о приговоре оккупационного суда: они не дождутся, чтобы я умер в тюрьме

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров заявляет, что российские оккупанты не дождутся его смерти в колонии. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время видеовключения из оккупированного Крыма на пресс-конференции в Киеве.

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"Я постоянно принимаю медикаменты, связанные с несколькими заболеваниями, которые у меня есть. Основное из них – это болезнь Паркинсона. Я думаю, что мне позволят принимать эти препараты и дальше. Настолько они не опустятся, чтобы не позволить принимать медицинские препараты", - сказал Умеров.

При этом он отметил, что его состояние на сегодняшний день более-менее стабильное.

"Я думаю, что два года я уж выдержу. Они не дождутся, чтобы я – не хочется произносить это слово – но не дождутся, чтобы я умер в тюрьме", - заявил Умеров.

В свою очередь, адвокат Николай Полозов сказал, что у Умерова также диагностирован сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца, и что в домашних условиях ему необходим медицинский уход.

"В условиях колонии-поселения российская власть обеспечить такой медицинский уход никогда не сможет. Медицина в пенитенциарной системе Российской Федерации находится на крайне низком уровне", - заявил Полозов.

"Два года колонии-поселения - это много или мало? В случае с Ильми Умеровым это фактически равносильно смертной казни, поскольку выдержать он этого не сможет", - заявил Полозов.

По словам адвоката, существует серьезная опасность, что после вступления приговора в законную силу в таком виде, как его огласили в суде первой инстанции, Умерова перевезут для отбывания наказания в Российскую Федерацию.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 сентября, подконтрольный России Симферопольский районный суд признал Умерова виновным в призывах к нарушению территориальной целостности России и приговорил к двум годам колонии-поселения. Также Умерову на два года запретили заниматься общественной деятельностью.

***12 мая 2016 года так называемый «прокурор» оккупированного Россией Крыма Наталья Поклонская сообщила, что следователи ФСБ РФ возбудили против Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, а также содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы Умерова вызвали общественный и международный резонанс. Несмотря на плохое состояние здоровья, в частности, перенесенную тяжелую операцию на сердце и сахарный диабет, Умерова принудительно удерживали три недели в психиатрической больнице. 21 марта 2017 года Умерову вручили обвинительное заключение по его делу. 7 июня в Симферопольском районном суде состоялось первое заседание по существу по делу Умерова.