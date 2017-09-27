В оккупированном Крыму Умерова приговорили к двум годам колонии-поселения

Заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров признан виновным в призывах к нарушению территориальной целостности России и осужден на два года колонии-поселения. Как сообщает Радио Свобода, также Умерову на два года запретили заниматься публичной деятельностью.

Читайте такжеВ аннексированном Крыму Умерову вручили обвинительное заключение - адвокат (видео)В сообщении сказано, что приговор огласил судья подконтрольного России Симферопольского районного суда Андрей Кулишов. Следствие вменяло в вину Умерову высказывания, которые он сделал во время интервью крымскотатарскому телеканалу ATR. В эфире Умеров говорил о необходимости усиления санкций против России, которые могут вынудить ее уйти из Крыма и с Донбасса.

По утверждению замглавы Меджлиса, он не допускал призывов к сепаратизму. Умеров говорил на крымскотатарском языке и переводчик во время допроса в суде подтвердил, что слова "надо", которое следствие рассматривало как доказательство призывов, Умеров не говорил.

Сторона обвинения требовала приговорить Умерова к трем с половиной годам лишения свободы условно, а также назначить активисту трехлетний испытательный срок и на это же время запретить ему заниматься публичной и преподавательской деятельностью.

Сам Умеров отвергает обвинения в сепаратизме. 20 сентября он выступил в суде с последним словом и заявил, что после аннексии Крыма российские силовые структуры проводят репрессии против сторонников территориальной целостности Украины.

Российские власти запретили деятельность Меджлиса крымско-татарского народа. Сами крымские татары столкнулись с обысками и арестами. В апреле 2017 года Международный суд ООН в Гааге потребовал от России соблюдать права крымских татар.