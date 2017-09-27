Массовое отравление рыбой во Львове: в городе проверят все рынки

Во Львове совместные комиссии специалистов соответствующих служб, правоохранительных органов и общественности проведут рейдовые проверки рынков города по соблюдению условий реализации пищевых продуктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, соответствующее предложение было согласовано сегодня во время внеочередного заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, во время которого обсудили ситуацию, сложившуюся в результате отравления большого количества людей, которые употребляли копченую рыбу, приобретенную на рынке «Привокзальный».

Как отмечается в сообщении, комиссия заслушала информацию от руководства Госпродпотребслужбы, областного лабораторного центра и Нацполиции, и предложила организовать совместные комиссии с привлечением общественных организаций для проведения рейдовых проверок по соблюдению условий реализации пищевых продуктов на рынках города.

«Все пострадавшие употребляли рыбу горячего копчения, приобретенную в крытой части рынка, где торгуют специями. Реализатором была женщина, которая рассказала, что приобрела мороженую рыбу на фирме и коптила ее в домашних условиях. У нее было 25 кг такой рыбы. Мы попросили ее пройти обследование на наличие стафилококка. Вместе с полицией провели обследование ее квартиры и гаража, где она коптила рыбу. Были установлены антисанитарные нормы изготовления рыбы. Также начато исследование работы самой лаборатории санитарной экспертизы на рынке «Привокзальный», - сообщила главный специалист отдела государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства городского управления Госпродпотребслужбы Галина Пилипович.

Также она отметила, что на фирму, где женщина покупала рыбу, специалистов Госпродпотребслужбы не допустили, но предоставили все документы, заключения и свидетельства.

«Согласно предоставленным документам, рыба могла реализовываться как мороженая. Но был факт недопуска, поэтому будем просить полицию, чтобы помогла и посодействовала в проведении такой проверки», - сказала Пилипович.

Как сообщила на заседании комиссии заведующая городским отделом «Львовский областной лабораторный центр Минздрава Украины» Галина Михальчук, окончательные результаты исследования, что именно стало причиной отравления людей, будут известны к концу недели.

«Образцы рыбы по санитарным и экологическим показателям не соответствуют нормам, в одном образце обнаружена сальмонелла. Емкость, где готовили рыбу, поражена бактериями кишечной палочки. Исследование продолжается, и к концу недели будем иметь окончательные результаты - будет установлен возбудитель», - сказала Михальчук.

Читайте такжеМассовое отравление рыбой в Львове: продавщице объявили подозрение

В свою очередь заместитель начальника отдела охраны общественного порядка и организационной деятельности групп реагирования управления превентивной деятельности Нацполиции области Александр Савчук сообщил, что сегодня в суде будет решаться вопрос об избрании меры пресечения гражданке, которая изготовляла и реализовывала копченую рыбу.

Поэтому во время заседания комиссии было предложено организовать совместные комиссии с привлечением общественных организаций для проведения рейдовых проверок по соблюдению условий реализации пищевых продуктов на всех рынках города Львова.

По информации департамента гражданской защиты Львовской ОГА, по состоянию на утро 27 сентября медики зафиксировали 64 пострадавших от вспышки инфекции, в том числе 7 детей.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября во Львове госпитализировали первых пациентов с диагнозом «острая кишечная инфекция», которые употребляли в пищу рыбу горячего копчения, приобретенную в торговом павильоне рынка «Привокзальный».

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 325 ч. 1 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).