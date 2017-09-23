Во Львове 22 человека отравились рыбой с рынка (видео)

Во Львове жертвами пищевого отравления стали уже 22 человека. Они госпитализированы с острой кишечной инфекцией после употребления скумбрии с местного рынка, говорится в сюжете ТСН.

Андрей Боднар, который на больничной койке провел уже сутки, утверждает, что скумбрию горячего копчения его дед купил на привокзальном рынке. Рыба имела хороший вид и была вкусной. "Я ел рыбу копченую в деревне, приехал домой, затем началась рвота. У меня сейчас здесь дед и дядя, тот что рыбу покупал", - рассказал потерпевший.

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Симптомы у всех пациентов одинаковые: тошнота, рвота и высокая температура. Медики говорят, что пока неизвестно, какой возбудитель вызвал заболевание – результаты бактериологических исследований обнародуют через несколько дней. "Поступали с подобными симптомами и все употребляли копченую рыбу. Получают антибиотиковую терапию и дезинтоксикационную", - рассказала дежурный врач инфекционного отделения областной больницы Львова Оксана Свитлык.

Продавщице, которая отпустила испорченный продукт, на работе уже нет. Коллеги говорят, что женщина работает на рынке не один год и традиционно продает специи, а откуда взялась у нее рыба – не поймут. "Она специями торгует, при мне я не видела, чтобы рыбой торговала", - говорит продавщица Антонина Пюрик.

Делом уже заинтересовались правоохранители, открыто уголовное производство за нарушение правил относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений. Врачи предполагают, что количество потерпевших может возрасти, потому что симптомы отравления могут появиться не сразу, а через несколько дней после потребления испорченной пищи.