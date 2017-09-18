Одесская ГСЧС насчитала 26 нарушений пожарной безопасности в лагере "Виктория"

Сотрудники ГСЧС зафиксировали 26 нарушений пожарной безопасности, среди которых: не было сигнализации, не было выведения сигнала на главный пункт, отсутствие пожарных водоемов и отсутствие технического журнала, заявил начальник Главного управления ГСЧС в Одесской области Евгений Решетняк, сообщает Украинская Служба Информации.

Читайте такжеТрагический пожар в детском лагере в Одессе: директора "Виктории" взяли под стражу "Согласно закону, ответственность несет не только директор, а и заказчик таких работ, подрядные организации и контролирующие чиновники. Мы выносили предписания, но никто не устранил нарушения", - заявил Евгений Решетняк.

В лагере были установлены электроприборы без должной изоляции от дерева, которое также не было пропитано специальной антипожарной жидкостью. О возгорании стало известно спустя час после его начала, сами пожарные прибыли в течение 10 минут.

Как сообщал УНИАН, в субботу сгорел деревянный корпус детского лагеря "Виктория". Трое детей погибли, несколько были травмированы и отравились угарным газом. Оказалось, что дерево не было обработано антипожарной пропиткой, дымовая сигнализация была отключена, а в пожарных резервуарах не было воды. До этого мэрия выделила 33 млн грн на ремонт лагеря, из которых 11 млн грн предназначались на мероприятия, связанные с противопожарной безопастностью.