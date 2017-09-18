В Одессу пришлют следователей для помощи в расследовании пожара в детском лагере

Национальная полиция дополнительно направляет следователей в Одессу с целью скорейшего расследования факта пожара на территории детского оздоровительного комплекса «Виктория», произошедшего поздно вечером 15 сентября.

Читайте такжеВ Одессе проверят все школы, детские сады и больницы после трагедии в лагереКак передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев во время пресс-конференции в Хмельницком.

«Главное следственное управление Нацполиции направит специалистов в одесское подразделение для оказания методической и практической помощи. Наша задача - качественно и быстро выяснить причины, которые привели к трагическому пожару, в результате которого погибли дети», - подчеркнул он.

Также Князев добавил, что сегодня суд рассмотрит меру пресечения в отношении двух работников детского оздоровительного комплекса «Виктория».

Как сообщал УНИАН, пожар на территории детского оздоровительного комплекса «Виктория» в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября. Корпус, где вспыхнул пожар, выгорел дотла. Во время пожара погибли трое детей.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура - по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса.

Задержан директор «Виктории» Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность. Они уведомлены о подозрении.