В России украинского заложника Клыха снова перевели в тюрьму из психбольницы

Украинского политзаключенного Станислава Клыха перевезли из психиатрической больницы обратно в колонию в российском Верхнеуральске. Об этом сообщила в Facebook координатор Медийной инициативы по правам человека Мария Томак.

Читайте такжеУкраинского заложника Клыха в России удерживают в психбольнице – омбудсман"Станислав Клих окончательно нашелся. Его вернули в колонию в Верхнеуральске", - пишет она.

По словам Томак, 7 сентября по требованию челябинских правозащитников незаконно заключенного украинца посещал местный адвокат. К ним, в свою очередь, с соответствующей просьбой обратилась мать Клыха - Тамара.

Как сообщал УНИАН, верховный суд Чечни 26 мая 2016 года приговорил украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха до 22,5 и 20 лет заключения соответственно. По версии российского следствия, Клых и Карпюк были членами организации УНА-УНСО и в конце 1994 - начале 1995 года воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.

Оба отрицают все обвинения, Клых заявляет, что вообще никогда не был в Чечне.

Правозащитники отмечали, что из-за пыток, которые к нему применяли при задержании и во время предварительного следствия, Клы в российском СИЗО, сошел с ума.

3 марта 2017 года стало известно, что Клыха этапировали в Верхнеуральск.