Матери Клыха и Агеева попросили Путина и Порошенко помиловать сыновей и прекратить войну

Матери украинского политзаключенного Станислава Клыха и пленного российского военного Виктора Агеева записали совместное видеообращение к президентам России и Украины.

Обращение было записано журналистом "Новой газеты" Павлом Каныгиным в Киеве во время пребывания в Украине Светланы Агеевой, которой разрешили встретиться со своим сыном.

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Тамара Клых напомнила, что ее сын находится в российской тюрьме уже три года и последние шесть месяцев она не знает о нем ничего. Она призвала лидеров России и Украины решить вопрос об освобождении пленных и остановить войну на востоке Украины.

"Я хочу чтобы вы, Владимир Владимирович Путин, и наши украинские власти, Петр Алексеевич Порошенко, решили этот вопрос. Мне кажется, в ваших силах это сделать — наших детей возвратить домой, помиловать их и прекратить войну. Войну, которая нам не нужна — ни маме, которая приехала из России, ни мне. Я очень хочу, чтобы мы жили мирно, дружно и были одним славянским народом. Но не врагами", - сказала Тамара Клых.

Светлана Агеева также призвала прекратить войну, "которая разъединила наши народы". По ее мнению, Путин, "как умный образованный человек, руководитель государства", обладает властью, чтобы сделать это.

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"Мы обращаемся к вам еще раз: услышьте нас, пожалуйста, помогите в нашем горе и помогите всем народам России и Украины понять друг друга и быть снова вместе! Это очень искренняя просьба. Так дальше жить нельзя. Мы очень надеемся, что вы нас услышите и поможете", - сказала Агеева.

Как сообщал УНИАН, российского контрактника Агеева, 1995 года рождения, украинские военные задержали в составе ДРГ боевиков, обезвреженной 24 июня возле н.п. Желобок в Луганской области.

28 июня в Минобороны РФ заявили, что захваченный в плен в Луганской области россиянин Агеев в прошлом году "уволился в запас".

Мать Агеева, его друзья и бывшие сослуживцы подтвердили журналистам, что после срочной службы он остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года.

В мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил украинцев Клыха и Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима за якобы участие в банде, убийство и покушение на убийство российских военнослужащих. По версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню.