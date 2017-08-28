Лутковская призвала омбудсмена РФ установить местонахождение Станислава Клыха

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская обратилась к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой с просьбой установить местонахождение незаконно осужденного в России украинца Станислава Клыха.

Об этом сообщает пресс-служба Лутковской.

"Как известно, на днях появилась информация о том, что гражданин Украины Станислав Клых, который отбывает наказание в Челябинской области, был переведен в больницу для прохождения обследования или лечения. Вместе с тем ни адвокат, ни родственники заключенного не владеют информацией о том, в какое именно медицинское заведение был переведен Станислав Клых, с какой целью и на какой срок", - говорится в сообщении.

Этот факт, отметили у омбудсмена, очень беспокоит мать заключенного.

Так, в своем письме Лутковская просит российскую коллегу сообщить о местонахождении Клыха, причинах его госпитализации, а также состоянии его здоровья.

В сообщении отмечается, что Лутковская ранее обращалась к омбудсмену РФ по поводу защиты прав Клыха. В частности, по поводу проведения медицинского обследования (психиатрической экспертизы), а при личной встрече - о возможности направления Клыха в заведение отбывания наказания, которое расположено как можно ближе к границе с Украиной, чтобы родственники могли посещать его.

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Как сообщал УНИАН, в мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил Клыха и другого украинца Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима за якобы участие в банде, убийство и покушение на убийство российских военнослужащих.

По версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню.

Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в Россию запросы о передаче Карпюка и Клыха.

Во время "следствия" к украинцам для выбивания показаний применяли пытки, которые, по словам правозащитников, повлияли на психическое здоровье Клыха.