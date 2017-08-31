Если сейчас случится новый Майдан, он будет изначально жестким и кровавым – эксперт

Если в украинском обществе произойдет серьезный политический раскол, очередной Майдан будет особенно кровавым. Такое мнение в интервью изданию "Новое время" высказала директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины Элла Либанова.

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По ее словам, украинцы могут существовать режиме "зрада –перемога" достаточно долго: "Масса людей, по-моему, получает искреннее удовлетворение от того, что кого-то в "Фейсбуке" можно облить грязью, назвать "порохоботом", "зрадофилом".

Социолог подчеркивает, что в условиях, когда у людей на руках много оружия, политический раскол нации особенно опасен, поскольку новая волна протестов может стать еще более жестокой.

"Сейчас важно, чтобы раздел украинской нации по политическим симпатиям не превратился в раскол. Очень важно избежать такого раскола. Во-первых, слишком много оружия на руках, и слишком многие люди имеют опыт решения своих проблем именно с помощью оружия. Поэтому если сейчас случится новый Майдан, он будет изначально жестким и кровавым", - говорит Либанова.

Эксперт НАН поясняет, что сбрасывать общественное напряжение помогает разъяснение со стороны власти ее политики: "Нужно систематически сбрасывать общественное напряжение. Во всем мире это делается через структуры гражданского общества, через разъяснение властью своей политики, своих намерений. У нас, к сожалению, и гражданское общество пока не созрело, и власть не особенно озабочена вопросами интеграции. Если есть организованное вменяемое гражданское общество, все ограничивается мирными пикетами, и до битья витрин, как правило, не доходит".

"Раскол общества почти всегда заканчивается расколом государства", - подытожила социолог.

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