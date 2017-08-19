В Венесуэле конституционная ассамблея забирает полномочия парламента

Конституционная ассамблея Венесуэлы в пятницу, 18 августа, приняла декрет о лишении полномочий действующего парламента страны - Национальной ассамблеи, передает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

Согласно декрету, парламент теряет полномочия принимать решения, а его функции берет на себя конституционная ассамблея. В парламенте Венесуэлы большинство мандатов имеет оппозиция.

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Недавно конституционная ассамблея объявила себя высшим органом власти Венесуэлы. Ее созвали по инициативе президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Выборы делегатов сопровождались акциями протеста и беспорядками. Оппозиция бойкотировала выборы в ассамблею.

Венесуэльская оппозиция считает, что конституционная реформа приведет к усилению власти президента и установления диктатуры Мадуро. Парламент Венесуэлы признал нелегитимной конституционную ассамблею и ее решение. США наложили санкции на восьмерых членов ассамблеи.