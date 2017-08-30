ГПУ сообщила о подозрении трем служащим Нацполиции в деле о перестрелке в Княжичах

Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении трем должностным лицам Национальной полиции Украины в рамках дела о перестрелке в поселке Княжичи Киевской области, произошедшей в декабре 2016 года.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

«Управлением по расследованию преступлений, совершенных работниками органов, ведущими борьбу с преступностью, Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины по согласованию с процессуальным руководителем сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 5, ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, п. 1, п. 5, ч. 2 ст. 115 (превышение власти, которое привело к тяжелым последствиям, умышленное убийство двух и более лиц и совершенное способом, опасным для жизни многих лиц, и покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины трем должностным лицам Национальной полиции Украины, которые организовали и обеспечили применение 4 декабря 2016 огнестрельного оружия в с. Княжичи Броварского района, в результате чего от пулевых ранений погибли 4 сотрудника полиции», - говорится в сообщении.

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В суд подготовлены ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря 2016 в селе Княжичи Киевской области столичные оперативники при поддержке бойцов спецподразделения КОРД готовились к задержанию группы подозреваемых в серии ограблений. В это время наряд полиции охраны выехал в тот же район в один из домов из-за автоматического срабатывания охранной сигнализации. Между правоохранителями произошла перестрелка, в результате которой погибли 5 работников полиции.

Уголовное производство открыто по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

По состоянию на январь 2017 года, по результатам служебной проверки, из рядов Нацполиции были уволены 7 офицеров, находившиеся на руководящих и оперативных должностях. Относительно еще 9 полицейских применены дисциплинарные взыскания.