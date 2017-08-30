Россия направила Украине ноту из-за ситуации с пропагандисткой "Первого канала"

Российское посольство направило ноту в Министерство иностранных дел Украины в связи с информацией о задержании в Киеве журналистки пропагандистского "Первого канала" Анны Курбатовой.

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"Посольство направило оперативные запросы в украинские правоохранительные органы и ноту в МИД Украины с требованием принять срочные меры по выяснению обстоятельств случившегося и освобождению российской журналистки", — говорится в сообщении, которое передает РИА новости.

Как сообщал УНИАН, украинские правоохранители готовят документы для официального выдворения из страны журналистки российского пропагандистского канала Анны Курбатовой, о "похищении" которой недавно заявили росСМИ.

Ранее Курбатова попала в базу украинского сайта "Миротворец" из-за антиукраинской пропаганды, в частности, манипулирования информацией и подготовке тенденциозного сюжета о параде на День Независимости Украины.