СБУ о "похищении" журналистки российского канала в Киеве: ее официально выдворят

Сейчас украинские правоохранители готовят документы для официального выдворения из страны журналистки российского пропагандистского канала Анны Курбатовой, о "похищении" которой недавно заявили росСМИ. Об этом на странице в "Фейсбуке" сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

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"Российская пропагандистка Анна Курбатова будет принудительно возвращена в РФ. Украина является правовым государством, ее правоохранительные органы действуют исключительно в рамках действующего законодательства. На данный момент идет оформление необходимых документов для ее официального выдворения", - сказано в сообщении.

"Так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину", - добавила Гітлянська.

Ранее о похищении журналистки "Первого канала" сообщали росСМИ. Напомним, Курбатова попала в базу украинского сайта "Миротворец" за антиукраинскую пропаганду, в частности, манипулирование информацией и подготовку тенденциозного сюжета о параде на День Независимости Украины.