РосСМИ сообщили о похищении в Киеве журналистки пропагандистского "Первого канала"

14:53, 30 августа 2017
Общество
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Курбатову якобы похитили в столице Украину, пишут российские СМИ.

Журналистка

Журналист российского пропагандисткого "Первого канала" Анна Курбатова была похищена в Киеве 30 августа. Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу телеканала.

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"Подтверждаем (эту информацию, — Ред.)", — сообщил собеседник российского агентства.

В то же время, УНИАН пока не удалось получить комментарий или информацию по этому поводу в Службе безопасности Украины.

Ранее Курбатова попала в базу украинского сайта "Миротворец" из-за антиукраинской пропаганды, в частности, манипулирования информацией и подготовке тенденциозного сюжета о параде на День Независимости Украины.

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Теги: #похищение Курбатовой#журналистка Первого канала