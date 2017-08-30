РосСМИ сообщили о похищении в Киеве журналистки пропагандистского "Первого канала"

Журналист российского пропагандисткого "Первого канала" Анна Курбатова была похищена в Киеве 30 августа. Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу телеканала.

Читайте такжеКомитет защиты журналистов призвал отменить депортацию российской журналистки из Украины

"Подтверждаем (эту информацию, — Ред.)", — сообщил собеседник российского агентства.

В то же время, УНИАН пока не удалось получить комментарий или информацию по этому поводу в Службе безопасности Украины.

Ранее Курбатова попала в базу украинского сайта "Миротворец" из-за антиукраинской пропаганды, в частности, манипулирования информацией и подготовке тенденциозного сюжета о параде на День Независимости Украины.