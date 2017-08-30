РосСМИ сообщили о похищении в Киеве журналистки пропагандистского "Первого канала"
14:53, 30 августа 2017Общество
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Курбатову якобы похитили в столице Украину, пишут российские СМИ.
Журналистка "Первого канала" похищена в Киеве, пишут пропагандисты / фото vk.com/Анна Курбатова
Журналист российского пропагандисткого "Первого канала" Анна Курбатова была похищена в Киеве 30 августа. Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу телеканала.
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"Подтверждаем (эту информацию, — Ред.)", — сообщил собеседник российского агентства.
В то же время, УНИАН пока не удалось получить комментарий или информацию по этому поводу в Службе безопасности Украины.
Ранее Курбатова попала в базу украинского сайта "Миротворец" из-за антиукраинской пропаганды, в частности, манипулирования информацией и подготовке тенденциозного сюжета о параде на День Независимости Украины.
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