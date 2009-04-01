Ющенко посадил калину возле дома Гоголя

В рамках рабочей поездки в Полтавскую область Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО посетил заповедник-музей Николая Гоголя в селе Гоголево.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, также Президент возложил цветы к памятнику величайшему писателю.

Кроме того, на территории музея при участии В.ЮЩЕНКО состоялась церемония посадки калиновых кустов.

Участие в мероприятии также приняли вице-премьер министр Иван ВАСЮНИК, председатель Полтавской ОГА Валерий АСАДЧЕВ, заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман БЕССМЕРТНЫЙ, председатель Национального совета по вопросам культуры и духовности при Президенте Украины Николай ЖУЛИНСКИЙ, писатель Иван ДРАЧ, народный депутат Петр ЮЩЕНКО и др.

После завершения посадки калины В.ЮЩЕНКО ознакомился с экспозицией заповедника-музея Николая Гоголя.

*** Заповедник - музей Н.В.Гоголя создан 1 апреля 1984 года в с. Гоголево в доме родителей писателя. На территории музея находятся также флигель, альтанка «Мрия», грот, ставки, парк - сад, могила родителей.

В музее представлены документы, фотографии, портреты писателя и членов его семьи, личные вещи, письма, первые издания сборника «Миргород» и повести «Мертвые душ».