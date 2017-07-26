Фигуранту "дела Сенцова" Чирнию принудительно присвоили российское гражданство – адвокат

Фигуранту "дела Сенцова" Алексею Чирнию сообщили в колонии, что он теперь – гражданин России, написал в Facebook адвокат крымчанина Илья Новиков.

Читайте такжеНезаконно осужденный в РФ украинец Чирний доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы«Я был у него в понедельник, 24 июля. Перед тем, как вывести Алексея ко мне, ему дали прочитать сообщение, поскольку его заявление об отказе от российского гражданства, которое он подавал в Бахчисарае 18 апреля 2014 года, не выявлено, то он теперь по закону об аннексии Крыма он будет считаться россиянином.Так уже делали с Сенцовим и Кольченком. И никаких украинских консулов к нему больше пускать не будут. И начатую процедуру возвращения на родину для отбывания той части наказания, которая ему осталась, свернут. В России Чирний отсидел уже почти половину срока», – отметил он.

По словам Новикова, 26 июля его подзащитный сообщил о переводе с общего режима содержания в Батайской колонии на тюремный режим. В общем, говорит адвокат, с октября прошлого года Чирния 4 раза сажали в штрафной изолятор под разными предлогами.

Крымчанина Алексея Чирния задержали весной 2014 года российские силовики и судили по обвинению в организации терактов на полуострове вместе с украинским кинорежиссером Олегом Сенцовим, фотографом Геннадием Афанасьевым и активистом Александром Кольченк.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима, активист Александр Кольченко получил 10 лет колонии.

Оба своей вины не признали. Правозащитный центр «Мемориал» в России внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.

Геннадия Афанасьева освободили в июне 2016 года, обменяв на двух задержанных в бою на востоке Украины военнослужащих Вооруженных сил России.