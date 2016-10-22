Украина потребует от России экстрадиции незаконно осужденного активиста Чирния – Минюст

Об этом заместитель министра юстиции Украины по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов сообщил в Facebook.

«Только что подписал запрос в Россию о передаче незаконно осужденного там Алексея Чирния в соответствии с поданным им заявлением», - написал он.

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Чиновник напомнил, что активист был задержан в Крыму еще в 2014 году в рамках дела о создании так называемой «террористической группы Сенцова-Кольченко».

«Согласно версии российских следователей, «террористическая» деятельность ребят якобы состояла из планов свергнуть памятник Ленину.... Как раз вчера Ленина сбросили в Судаке, потому что никто не сможет остановить людей, которые борются против советской пропаганды», - добавил Петухов.

По его словам, в течение двух лет Чирния перевозили то в Магадан, то в «Лефортово», то в Ростовскую область.

«Не всегда было известно, где именно он находится. К нему долго не допускали нашего консула. Мы не бросим его, пока он не вернется в Украину», - заверил Петухов.

Как сообщал УНИАН, активиста Чирния сотрудники ФСБ задержали во временно оккупированном Россией Крыму в мае 2014 года. Его вместе с украинским режиссером Олегом Сенцовым, активистами Александром Кольченко и Геннадием Афанасьевым обвинили в подготовке терактов. Чирний и Афанасьев дали признательные показания и, заключив сделку со следствием, были приговорены к 7 годам лишения свободы каждый.

В июне текущего года российские правозащитники сообщили, что Чирний доставлен в Москву из Магадана, где он отбывал наказание, для проведения стационарной психиатрической экспертизы в Институте имени Сербского.

В конце сентября адвокат Илья Новиков сообщил, что Чирния этапировали из московского СИЗО «Лефортово» в Ростовскую область.

Вчера, 21 октября, Россия отказала Украине в экстрадиции Сенцова и Кольченко, мотивируя это тем, что они якобы являются гражданами РФ.