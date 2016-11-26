В Киеве в день рождения политзаключенного Кольченко активисты бесплатно раздавали еду (фото)

Об этом сообщает издание «Крым.Реалии».

«Мы понимаем - те, кто отправили его за решетку, хотят, чтобы он как можно дольше, как минимум 10 празднований дня рождения встречал в колонии. Но мы сделаем все от нас возможное, чтобы этого не произошло», - заявил один из организаторов акции, участник группы «Комитет солидарности» Максим Буткевич.

В ходе акции участники бесплатно раздавали еду всем желающим. По словам активистов, они выбрали такой формат проведения, поскольку Кольченко в Симферополе был организатором акции «Food not bomb», которая представляет собой бесплатную раздачу еды бездомным.

Во время акции активисты держали плакаты с надписями «Свободу крымским заложникам!», «С Днем рождения, Саша», «Ты еще на свободе? Помоги политзекам!» и другие.

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В акции приняли участие мама Александра Лариса Кольченко, бывший фигурант дела Сенцова-Кольченко Геннадий Афанасьев, правозащитники и общественные активисты.

Как сообщал УНИАН, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченка задержали сотрудники ФСБ в Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Оба вину не признали.

25 августа 2015 года суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Сенцову и Кольченко. Их приговорили к 20 и 10 годам заключения в колонии строгого режима соответственно.