Украина вводит новые санкции против россиян из-за судилища над Сенцовым и Кольченко

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СНБО по итогам заседания в пятницу.

В частности, рассматривался вопрос продления действия введенных СНБО в сентябре 2015 года персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), а также применения дополнительных санкций в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины.

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"Отдельно СНБО Украины принял решение о применении санкции к лицам, причастным к совершению противоправных действий против граждан Украины", - подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что "речь идет, в частности, о представителях правоохранительных и судебных органов РФ, ответственных за незаконное преследование граждан Украины Олега Сенцова, Александра Кольченко и других, которые были неправомерно задержаны, осуждены, и до сих пор незаконно удерживаются на территории России".