"Прошел через пытки и боль": Афанасьев обратился к иностранным журналистам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время церемонии встречи его и Юрия Солошенко с президентом Украины Петром Порошенко.

"Если здесь есть зарубежные журналисты, я хочу к вам обратиться. Я прошел через пытки и боль, как и многие другие. Я прошу вас не отказываться от санкций, продолжить эту политику, не отменять никаких (санкций - УНИАН). Спасибо. Не отказывайтесь. И может, в ближайшее время вернутся Олег Сенцов, Александр Кольченко и другие украинские политарестанты", - сказал Афанасьев.

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Как сообщал УНИАН, Путин сегодня подписал указы о помиловании незаконно осужденных в РФ Афанасьева и Солошенко. Самолет Министерства обороны Украины с освобожденными украинскими политзаключенными Юрием Солошенко и Геннадием Афанасьевым на борту приземлился в аэропорту “Борисполь”, после чего обоих украинцев в сопровождении кортежа вывезли в больницу. Советник председателя СБУ Юрий Тандит заявил, что Афанасьева и Солошенко обменяли на двух граждан России, которые имеют отношение к «одесским событиям».