Российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима

Военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера Олега Сенцова к 20 годам лишения свободы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое решение суд огласил сегодня.

«На основании части третьей статьи 69 окончательное наказание по совокупности преступлений назначить Сенцову путем частичного сложения наказаний в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима», - сказал судья.

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Как сообщал УНИАН, режиссера Сенцова и активиста Александра Кольченко российские спецслужбы задержали в Крыму в мае 2014 года. ФСБ объявила, что они являются членами запрещенной в России украинской организации «Правый сектор». Согласно версии следствия, активисты планировали совершение диверсионно-террористических актов в ряде крымских городов, а в дальнейшем - уничтожение ряда объектов жизнедеятельности, железнодорожных мостов, линий электропередач.

Оба вину отрицают со дня их задержания.

В ходе суда Сенцов и один из главных свидетелей обвинения, ранее судимый крымчанин Геннадий Афанасьев, заявили о том, что их жестоко пытали. Афанасьев на суде отказался от своих показаний против Сенцова.

Обвинение требовало для Сенцова 23 года строгого режима, для Кольченко - 12 лет.