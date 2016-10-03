"Гуантанамо размером с Россию": Афанасьев из собственного опыта рассказал, что сейчас происходит с задержанным в РФ Сущенко

"У Романа Сущенко уже отобрали все личные вещи, включая нижнее белье. Вместо этого заложник Кремля получил синюю, рваную робу. Вина пленника еще не доказана, а обязательства выглядеть как преступник уже есть. Что ожидает в СИЗО "Лефортово". Жизнь в размере три шага вперед, три шага назад. Две металлических кровати. И еще не огражденный туалет возле двери, чтобы в глазок было хорошо тебя видно. Добро пожаловать в российское телешоу "Дом 2", - написал он на своей странице в Facebook.

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По словам Афанасьева, теперь в рационе Сущенко только баланда.

Бывший узник Кремля отметил, что сейчас у Сущенко нет возможности переодеться в нормальную одежду, нет возможности написать письма домой.

"Ничего нет. И не будет, потому что некому ему это передать, нет ему на что это купить. Уже сейчас нам необходимо собрать теплые вещи для Романа Сущенко. Уже сейчас необходимо перечислить средства ему на личный счет, чтобы пленник мог купить необходимые вещи в ларьке СИЗО. Уже сейчас украинцу надо сесть и написать письма к Роману Сущенко со словами поддержки", - подчеркнул Афанасьев.

Как сообщал УНИАН, 2 октября общественное движение «Открытая Россия» на своем сайте заявило, что суд Москвы арестовал на 2 месяца украинского журналиста Романа Сущенко по обвинению в «шпионаже», и что правозащитники случайно встретили мужчину в камере карантинного отделения Лефортовской тюрьмы. «Укринформ» и жена журналиста Анжела Сущенко заключили соглашение о защите с известным адвокатом Марком Фейгиным. Он ночью прибыл в СИЗО, где подал заявку на встречу с задержанным украинцем.

Кроме того, «Укринформ» обратился с призывом к журналистскому сообществу встать на защиту коллегу, а также с помощью международных правозащитных организаций, дипломатических учреждений Украины и иностранных государств содействовать освобождению Романа. ФСБ РФ объявила Сущенко «полковником Главного управления разведки Министерства обороны Украины», который «целенаправленно собирал сведения, составляющие государственную тайну, о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации».



