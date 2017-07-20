Госпогранслужба показала захватывающее видео учений "Си Бриз-2017"

Продолжается активная фаза международных учений «Си Бриз-2017». Вчера, 19 июля, участники учений отрабатывали свои навыки в Ренийском и Болградском районах Одесской области. Второй раз за историю учений отработки проводились на реке Дунай. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Операция проводилась сразу несколькими подразделениями: Пограничной комендатурой быстрого реагирования Измаильского отряда, морской пехотой ВСУ и США, Академией сухопутных войск Украины, Нацгвардией и Вооруженными силами Грузии и Румынии.

Сначала 10 единиц корабельно-катерного состава Госпогранслужбы Украины и ВМС Украины отработали высадку десанта на реке. Их действия корректировались с воздуха экипажем самолета Государственной пограничной службы «Diamond», который осуществлял воздушную разведку и передачу данных наземным подразделениям.

После условного реактивного, артиллерийского огня по территории, которая по легенде захвачена незаконными формированиями, началась десантная операция.

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Другая группа, для выполнения задания по освобождению аэродрома в Болграде, за сутки вышла с полигона «Широкий Лан». Промежуточным этапом выполнения задания для нее стали штурм и захват аэродрома «Арциз», а также преодоление водной преграды Днестровского лимана.

В дальнейшем основные события развернулись на аэродроме «Болград», который по легенде был захвачен бандформированиями. Основной задачей группы был захват и контроль пункта управления полетами, с чем участники международных учений полностью справились. Операция выполнялась с участием обоих тактических групп, прибывших сушей и водным путем по реке Дунай.

Как известно, президент Украины Петр Порошенко надеется, что украинско-американские командно-штабные учения «Си Бриз-2017» станут еще одним мощным шагом для достижения стабильности в регионе.