Порошенко надеется, что учения "Си Бриз" станут шагом для достижения стабильности в регионе

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что украинско-американские командно-штабные учения «Си Бриз-2017» станут еще одним мощным шагом для достижения стабильности в регионе.

Об этом он заявил во время посещения фрегата «Гетман Сагайдачный» в рамках рабочей поездки в Одесскую область.

«Я искренне верю, что нынешние учения станут еще одним мощным шагом для достижения стабильности в регионе», - отметил глава государства.

Также президент поздравил участников с 20-летием проведения учения и пожелал им успешного выполнения поставленных задач.

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«Эти учения - наш ответ идеологам, организаторам и спонсорам гибридных войн. Совместная подготовка свидетельствует о нашем единстве и готовности вместе защитить мир и ценности, которые разделяет трансатлантическое сообщество», - отметил также Порошенко в Twitter.

Как сообщал УНИАН, в Украине стартовали международные военно-морские учения «Си Бриз-2017», которые проводятся в рамках программы «Партнерство ради мира» в соответствии с программой двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Украины и США на текущий год.

Нынешние учения, в которых принимают участие все рода войск, проходят в режиме «свободной игры». Суть «свободной игры» состоит, в частности, в том, что подразделения (авиация, пехота и т. п) будут получать вводные в последний момент, и задание придется выполнять без заранее спланированного плана действий.

В учениях принимают участие представители 16 стран, в частности, более 3 тысяч военнослужащих, из которых 800 - американские военные, и около 30 единиц авиационной техники, около 30 боевых кораблей, катеров, судов обеспечения.