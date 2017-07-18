Сегодня суд избирает меру пресечения Розенблату (прямая трансляция)

Сегодня Соломенский райсуд Киева рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения нардепу Бориславу Розенблату. Начало суда назначено на 10:00.

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Борислав Розенблат подозревается в совершении действий предусмотренных ч. 4 ст. 368 (получение взятки), ч. 2 и 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УК Украины. Розенблата подозревают в лоббировании интересов компании, связанной с добычей янтаря в Украине.

Как сообщал УНИАН, 11 июля Верховная Рада лишила депутатской неприкосновенности, но отказалась дать согласие на задержание и арест Борислава Розенблата (исключенного из фракции "БПП") и Максима Полякова ("Народный фронт"). По данным прокуратуры, в действиях Розенблата усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму 280 тыс. долларов, в действиях Полякова - признаки злоупотребления влиянием и взяточничества.

Эти депутаты подозреваются в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение других действий, связанных с добычей янтаря. 13 июля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в официальном порядке вручил нардепам подозрения и разъяснил их права.