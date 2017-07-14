Розенблат прибыл на допрос в НАБУ

Народный депутат Борислав Розенблат прибыл на допрос в Национальный антикоррупционный бюро Украины. Об этом сообщил телеканал "112 Украина".

"Если скажут сдать паспорта - сдам. Вопросов нет. Я могу делать все, что угодно, но я законопослушный человек, который уверен на 100% в своей правоте, поэтому я буду ходить на допросы, отвечать на все вопросы и делать свое дело", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 11 июля Верховная Рада лишила депутатской неприкосновенности, но отказалась дать согласие на задержание и арест Борислава Розенблата (исключенного из фракции "БПП") и Максима Полякова ("Народный фронт").

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По данным прокуратуры, в действиях Розенблата усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму 280 тыс. долларов, в действиях Полякова - признаки злоупотребления влиянием и взяточничества. Эти депутаты подозреваются в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение других действий, связанных с добычей янтаря.

13 июля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в официальном порядке вручил нардепам подозрения и разъяснил их права.