Популизм вместо еды: главарь "ДНР" не выполняет обещание о социальных столовых – ИС

Главарь оккупационной администрации «ДНР» Александр Захарченко на протяжении месяца не может выполнить обещание об открытии в Горловке столовой для малоимущих.

Как сообщает группа «Информационное сопротивление», еще в начале июня 2017 по указанию главаря "ДНР" Захарченко "власти" оккупированной Горловки анонсировали в городе открытие социальных столовых для малоимущих жителей города.

При этом, по словам "заместителя председателя" Горловки Виктории Жуковой, запланированное открытие столовых позволит увеличить количество рабочих мест в городе, что вызвало в социальных сообществах только насмешки при обсуждении указанной новости.

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В настоящее время, в Горловке пенсионеры и малообеспеченные жители постоянно обращаются к властям с вопросами о получении талонов на посещение социальной столовой, на что получают ответ о необходимости подождать.

«Указанный факт в очередной раз доказывает популизм руководителей самопровозглашенной «днр» и вызывает недовольство среди жителей города», – отметили в ИС.